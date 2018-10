Honderden kilo's hasj als bijvangst van verkeerscontrole in Lelystad

NOP kan waarschijn­lijk fluiten naar 2,4 miljoen uitgeleend geld

10:43 Het is maar zeer de vraag of gemeente Noordoostpolder ooit iets terug ziet van de lening van 2,4 miljoen euro die het in 2006 verstrekte aan MC IJsselmeerziekenhuizen BV. Ze koos er namelijk voor om het geld als een achtergestelde lening te verstrekken. Dat betekent dat Noordoostpolder bij faillissement ook letterlijk achteraan staat in het rijtje van schuldeisers.