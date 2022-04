Honderden oude windmolens in Flevoland moeten weg, welk lot wacht ze? ‘Ongepast om goede turbine weg te gooien’

Odd Fellows Boekenwin­kel in Dronten schenkt de hele maandop­brengst aan opvang Oekraïners

De gehele opbrengst van de Odd Fellows Boekenwinkel in Dronten gaat deze maand naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Het Koetshuis en Europarcs in Biddinghuizen en het voormalige Rabobank-gebouw in Dronten. ,,Want werkeloos toezien hoe de medemens lijdt, past niet in het gedachtegoed van de Odd Fellows”, aldus de serviceclub.

4 april