Hoofdwaterleiding gesprongen in Kraggenburg

Een gesprongen hoofdwaterleiding in de buurt was de oorzaak van de storing. Waterleidingbedrijf Vitens verwacht tussen negen en half tien de waterdruk in de woningen weer op peil te krijgen.

Of de werkzaamheden die in de buurt worden uitgevoerd, de storing hebben veroorzaakt is niet precies vast te stellen. ,,Het kan zijn dat de waterdruk in de leidingen beïnvloed is door de werkzaamheden, maar dat is giswerk", aldus een woordvoerder van het waterleidingbedrijf. ,,Het waterleidingnet is gebaat bij een zo constant mogelijke druk."