Hoofdwond bij nachtelijke ruzie in Lelystad: was het de deur of toch een mes?

VRAAG BIJ HET NIEUWS Bijna drie miljoen kippen afgemaakt door vogelgriep: wanneer zijn de eieren op?

Bijna drie miljoen kippen zijn in het afgelopen half jaar afgemaakt door vogelgriepbesmetting. Kippen die geen ei meer kunnen leggen. We zitten in de langst aaneengesloten periode dat vogels niet naar buiten mogen. Nu het zo lang duurt is de vraag: raken de eieren op?

23 april