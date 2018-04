HoogOverijssel teleurgesteld in Commissie-mer: ‘Nu kijken naar juridische stappen’

Stichting HoogOverijssel is ‘ernstig teleurgesteld’ in het positieve oordeel van de Commissie-mer over het omstreden milieurapport voor Lelystad Airport. ,,Wij zijn nu genoodzaakt te kijken naar juridische acties”, aldus voorzitter Jan Rooijakkers.

,,We zijn ernstig teleurgesteld dat de Commissie-mer zo haar oren laat hangen naar het ministerie en dat ze zelfs geen harde voorwaarden stelt”, zegt Rooijakkers. ,,Dit milieueffectrapport is gebaseerd op de eindsituatie met maximaal 45.000 vliegbewegingen vanaf Lelystad. Maar die eindsituatie is nu nog helemaal niet bekend, omdat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld. In onze ogen had deze mer daarom helemaal niet goedgekeurd kunnen worden.”

Onafhankelijk

Stiekem had Rooijakkers verwacht dat de Commissie-mer een negatief advies zou afgeven. ,,Ze lag zo onder het vergrootglas. We dachten dat ze misschien wilde laten zien dat ze werkelijk onafhankelijk was, maar die kans heeft de commissie voorbij laten gaan.”

Dat de Commissie-mer minister Van Nieuwenhuizen adviseert om bewoners te betrekken bij het monitoren van de geluidshinder noemt Rooijakkers ‘een doekje voor het bloeden’. ,,Nu de Commissie-mer positief oordeelt gaat de minister zeker verder met de uitbreiding van vliegveld Lelystad, tenzij de Tweede Kamer haar terugfluit. Wij zijn nu genoodzaakt te kijken naar juridische acties. Die zijn we achter de schermen al maanden aan het voorbereiden.”

Politieke reacties

Vanuit politiek Den Haag wordt opgelucht én teleurgesteld gereageerd. Zo is regeringspartij VVD blij met de positieve beoordeling van de Commissie-mer. ,,De opening van Lelystad Airport is belangrijk om Schiphol te ontlasten”, stelt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra. ,,Dit is een flinke stap in die richting en belanghebbenden moeten kunnen bouwen op objectieve informatie. Na tijden van achteruit kijken kan de luchtvaart nu weer stappen vooruit zetten. Dat is hard nodig, want de luchtvaart groeit. De economie floreert en we gaan nu eenmaal graag met het vliegtuig op vakantie. Vooral voor die vakantieganger is dit dus goed nieuws.”

Ook Kamerlid Jan Paternotte van regeringspartij D66 is tevreden. ‘Goed dat de mer Lelystad nu klopt. Beschamend dat bewoners zelf de fouten eruit moesten halen’, schrijft hij op Twitter.

Overlast

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger reageert teleurgesteld: ,,Langdurig laagvliegen over grote delen van Nederland zorgt voor veel overlast. Voor 10.000 goedkope vakantievluchten zetten we het woongenot van honderdduizenden Nederlanders op het spel. Het onderzoek naar de laagvliegroutes is misschien wel correct uitgevoerd, maar dat maakt laagvliegen en de grote impact van vliegen op ons klimaat nog niet acceptabel. Voor het klimaat moeten we onze CO2-uitstoot naar beneden brengen. Een nieuw vliegveld openen is dan gekkenwerk.”

Volgens Kröger ligt de bal nu bij de Tweede Kamer, die zou volgens haar moeten beslissen dat laagvliegroutes die overlast veroorzaken niet acceptabel zijn.