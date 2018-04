Huidige coalitie Noordoostpolder op koers voor nog vier jaar

De afgelopen jaren vormden het CDA, de ChristenUnie/SGP en de Politieke Unie een coalitie met de VVD in de Noordoostpolder. De eerste drie partijen hebben nu samen een meerderheid in de raad. Maar voor een stabiele, brede meerderheid is 15 van de 29 zetels te weinig, vinden de twee informateurs die de mogelijkheden hebben verkend in de Noordoostpolder. Met de VVD erbij zou er wel sprake zijn van zo'n meerderheid, die in vergelijking met vier geleden een zetel erbij heeft gekregen.

Vertrouwen

De VVD heeft wel wat goed te maken. Tijdens de campagne stelde de partij onder meer het centrumplan weer ter discussie. De afgelopen jaren is daar uitgebreid over gesproken, ook met burgers, met als gevolg een plan waarmee de gemeente verder kan. Dat de VVD daar nu weer aan wil morrelen, zit de coalitiepartners behoorlijk dwars, hebben de informateurs Hennie Bogaards-Simonse en Weurt van de Weerd gemerkt. In een voorgesprek moet blijken of er voldoende basis en vertrouwen is nog vier jaar door te gaan met de huidige coalitie. ,,Het moet gaan over houding, vertrouwen en inhoud'', stellen de informateurs in hun verslag. Het liefst onder begeleiding van een buitenstaander, in beslotenheid. ,,De aard van het gesprek brengt met zich mee dat dit niet in een openbare setting kan." VVD-wethouder en lijsttrekker Hans Wijnants denkt het allemaal wel zal loslopen. ,,Ik verwacht dat we er wel uitkomen, want ook wij willen de coalitie graag voortzetten."