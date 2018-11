'Huidige plan voor ziekenhuis Lelystad is niet genoeg’

Video 2000 mensen vormen menselijk schild rond het ziekenhuis in Lelystad tijdens ‘om­arm-manifesta­tie’

15:56 Zo’n 2000 mensen gaven zondagmiddag gehoor aan de oproep om het ziekenhuis in Lelystad te omarmen. Dat gebeurde letterlijk, met een kring van mensen hand in hand om het gebouw. Als een menselijk schild. En opnieuw klonk de boodschap: ‘We willen een volwaardig ziekenhuis in de stad!’