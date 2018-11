Huisartsen Flevoland vrezen voor onveilige zorg bij sluiting spoedeisende hulp Lelystad

Geldboete voor stelende asielzoe­ker uit azc Dronten

14:36 Amper een maand was hij in Nederland toen de 23-jarige Marokkaanse asielzoeker W.A. met een kamergenoot uit stelen ging in Kampen. Hij is een van die stelende ‘veiligelanders’ uit het asielzoekerscentrum in Dronten, waarvan de stad volgens politie, politiek en ondernemers momenteel zoveel last heeft. Gisteren stond A. terecht voor de politierechter in Zwolle, die hem bij verstek veroordeelde tot een geldboete van 500 euro en terugbetalen van de schade.