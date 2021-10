Hulpverleners redden vrouw uit water in Nagele

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 22:45 uur langs de Abtsweg in het buitengebied van Nagele. Het voertuig raakte van de weg op de kruising met de Ketelmeerweg, waarna de auto de naastgelegen Zuidermeertocht in reed.

Even later kwamen ook de brandweer en het duikteam ter plaatse. De hulpverleners hebben samen de vrouw op het droge gekregen. Volgens de politie is de automobiliste niet gewond geraakt en hield ze er alleen een nat pak aan over. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nog wel behandeld om onderkoeling te voorkomen.