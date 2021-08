Huurster in Emmeloord die ‘lachgas dealde’ mag van rechter met haar 4-jarig zoontje in woning blijven

Haar huurbaas vroeg de rechter twee weken terug om toestemming voor de ontruiming van de woning. Buren klagen volgens hem steen en been over de vrouw. Ze zou handelen in lachgas, zorgen voor geluidsoverlast en in en om haar tuin is het een grote bende. De verhuurder was het spuugzat en wilde daarom dat ze met haar zoontje van 4 jaar binnen 48 uur haar biezen zou pakken.