Hylke Hekkenberg aanvoerder GroenLinks bij verkiezingen Noordoostpolder

Hylke Hekkenberg is opnieuw lijsttrekker van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Noordoostpolder, volgend jaar maart. Sandra Schrijver staat direct onder hem. De twee zitten al in de raad van de poldergemeente.