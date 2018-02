Hyperlooptestbaan Flevoland stap dichterbij

De komst van een supersnelle hyperlooptestbaan naar Flevoland lijkt een stap dichterbij gekomen. Hardt, het bedrijf uit Delft dat hiermee bezig is, heeft vandaag bekend gemaakt dat het ongeveer 1,25 miljoen euro heeft opgehaald bij investeerders. Een van die investeerders is voetballer Gregory van der Wiel.

De hyperloop is een innovatieve supersnelle vorm van personen- en goederenvervoer. Tesla-oprichter Elon Musk is een van de voorvechters van de hyperloop. Het is een transportsysteem waarbij cabines van A naar B door een luchtdrukbuis suizen met een snelheid van wel 1000 kilometer per uur.

Hardt is nu druk in overleg met het Rijk en bedrijfsleven om de plannen voor een testfaciliteit in Flevoland vorm te geven. Mede-oprichter en CEO Tim Houter van Hardt is opgetogen over het geld dat is opgehaald, maar weet ook dat er nog veel meer nodig is.

Transportmiddel