Iedereen mag meepraten over de Lelylijn, al staat het sein voor aanleg nog op rood: ‘Dit onderwerp leeft’

Het is nog allerminst zeker of de Lelylijn er gaat komen, maar de bevolking mag al meepraten. Nooit eerder liet het Rijk zo vroeg een inspraaktraject los op een grote infrastructuurklus. Een groep leerlingen van ROC Friese Poort in Emmeloord geeft maandagmiddag de aftrap. ,,Van mij mag alles blijven zoals het is.’’