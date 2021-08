Illegaal gevulde gasfles oorzaak van ravage bij pomp in Dronten: ‘Bestuurder probeerde het ding weg te schoppen, maar hij rolde steeds terug’

‘Vergeten hoekje’ Harderha­ven in vizier bij Zeewolde én Harderwijk voor woningbouw

20 augustus Het kleine, nauwelijks bewoonde Harderhaven is in beeld voor woningbouw. D66 Harderwijk-Hierden wil het Zeewoldse buurtschap graag annexeren met het oog op stadsuitbreiding. Maar de poldergemeente heeft Harderhaven zelf ook in het vizier. Inwoners van het buurtschap weten niet goed wat ze ervan moeten vinden. ,,Als ze ons stukje maar met rust laten.’’