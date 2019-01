,,Je kunt je voorstellen dat het een onrustige nacht is geweest", zegt Staatsbosbeheer-woordvoerder Marcel van Dun. ,,Lichten, auto's, geluid, een zoektocht. We hebben als Staatsbosbeheer samen met de politie gezocht. De mensen waren er zelf natuurlijk al eerder. Je mag het gebied niet in, omdat 's nachts rustig moet zijn. De mensen hebben we rond half vier gevonden in het bos, aan de Almeerse kant, net voor de hekken. Maar we hebben hooibalen aangetroffen binnen de hekken van de Oostvaardersplassen, dus daar zijn ze ook geweest.”