In februari stierven 1062 grote grazers Oostvaardersplassen

Van de edelherten en konikpaarden werd in februari 94 procent doodgeschoten, bij de heckrunderen komt het afschotpercentage voor februari uit op slechts 75.

Het absolute sterftecijfer voor vorige maand ligt vrij hoog, erkent boswachter Hans-Erik Kuypers. Ter vergelijking: in de winter van 2016/2017 (december tot en met maart) stierven in totaal 813 grote grazers. Dat was een extreem laag aantal, want de winter ervoor ging het nog om 1532 dode dieren. Nu staat de teller voor het lopende winterseizoen al op 1755, waarvan gemiddeld 95 procent is geschoten.

Niet te klein

Dit hoge sterftecijfer wil volgens de boswachter niet zeggen dat, zoals veel tegenstanders van de Oostvaardersplassen beweren, het gebied te klein is voor het aantal grote grazers dat er leeft. ,,Het is al jaren zo dat het gebied bepaalt hoeveel dieren er lopen. Feit is dat we vanwege de twee voorgaande zachte winters met meer grote grazers het koude seizoen zijn ingegaan dan voorheen, ruim 5000 in totaal. Het hoge absolute uitvalcijfer was daarom enigszins te verwachten." Komt bij dat december en januari extreem nat waren, waardoor er weinig te grazen viel en Nederland op de overgang van februari naar maart met een vorstperiode te maken kreeg.

Afspraak

Boswachter Kuypers blijft evenwel kalm onder de hoge sterftecijfers. ,,We zijn nog steeds in staat om het beheer volgens afspraak uit te voeren. Voor de grote grazers als totaal komen we deze winter nog steeds ver boven het streven van 90 procent afschot voordat de dieren onnodig lijden", zegt Kuypers, die een van de boswachters is die de afgelopen twee weken de hoon en woede van actievoerders over zich heen kreeg. Het liefst zou hij op een hoger percentage uitkomen, maar het is vanwege de uitgestrektheid van het gebied simpelweg onmogelijk om overal tegelijk te zijn. Ook is het niet mogelijk om overal bij te zijn. Vrijdag neemt Staatsbosbeheer de Dierenbescherming mee het gebied in om te laten zien hoe het beheerbeleid in de praktijk werkt en op basis van welke criteria wordt besloten een dier dood te schieten.

Sterfte

In ieder natuurgebied sterft in de winter tussen de 20 en 30 procent van de populatie. ,,Dat is inherent aan het seizoen. Dit jaar komen we door de extreme omstandigheden iets boven de 30 procent uit", weet Kuypers. ,,Maar zo'n uitzonderlijk strenge winter als we nu hebben gehad komt maar weinig voor. De laatste keer was denk ik 2010."

Emotie