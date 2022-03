In vijver gevonden lichaam is van 25-jarige man uit Lelystad: politie onderzoekt doodsoorzaak

UITSLAG VERKIEZINGEN Leefbaar grote winnaar in Dronten, VVD levert fors in: ‘Misschien speelt lage opkomst een rol’

Leefbaar Dronten is de grote winnaar van de verkiezingen in Dronten. De enige lokale partij in deze gemeente krijgt er twee zetels bij en komt daarmee op zes. Voor VVD zijn de druiven zuur, deze partij - vier jaar geleden de grootste - levert drie zetels in en houdt er vier over. Het CDA kreeg de meeste stemmen, deze partij blijft staan op zes zetels.

