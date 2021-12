In Waterloopbos gedumpte hond doet het goed bij gastgezin

Over de aanleiding is Smit veel minder te spreken. De hond was met zijn riem vastgeknoopt aan een omgevallen boom in het Waterloopbos. Diverse wandelaars hadden de dierenambulance hierover gealarmeerd. Toen vrijwilligers het dier wilden ophalen, was de hond er net vandoor dier gegaan. Hij had de riem doorgebeten waarmee hij was vastgemaakt.