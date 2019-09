Ineke Bakker (VVD) neemt waar als burgemeester van Urk

Eerste VVD'er

Bakker heeft woensdagavond kennis gemaakt met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Urk. Het is de bedoeling dat zij eveneens op 19 september wordt geïnstalleerd. Bakker is ook de eerste VVD’er die de ambtsketen in de gemeente Urk mag dragen. Bakker (1954) was van 2016 tot begin 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Dinkelland, in de provincie Overijssel. Hierna volgde het waarnemerschap in de gemeente Dronten. Tussen 2011 en 2015 was ze gedeputeerde in de provincie Overijssel.