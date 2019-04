Informateur Annemarie van Gaal in Flevoland: ‘Niet makkelijk, maar ik heb voor hetere vuren gestaan’

Informateur Annemarie van Gaal ziet kansen voor de vorming van een coalitie in Flevoland. Met welke partijen, dat kan ze nog niet zeggen. ,,Die puzzel ga ik nu maken. Het is niet makkelijk, maar ik heb voor hetere vuren gestaan.’’

Ze heeft woensdag alle partijen tegenover zich gehad in het provinciehuis. Op het moment van dit interview moest ze alleen nog met Denk in gesprek. Van Gaal vroeg onder meer of de partijen bereid zijn om in het college te gaan zitten en wat ze de beste samenstelling vinden. ,,We hebben het ook over de inhoud gehad. Ik heb tien uitdagingen gepakt die er liggen voor Flevoland en besproken met de fracties. Voorbeelden? Klimaat, werkgelegenheid, natuur...’’

Uitvergroot

En? ,,Het is nog pril, maar ik zie absoluut openingen voor samenwerking tussen partijen. Kijk, landelijk is het anders dan provinciaal. Hier worden dingen niet zo uitvergroot.’’ Grote vraag is of er een coalitie komt rond Forum voor Democratie, met 8 zetels de grootste partij in Flevoland. ,,Geen idee’’, zegt Van Gaal. ,,Oprecht niet. Dat puzzeltje ga ik nu maken. Het is niet makkelijk, maar wel uitdagend. Ik heb voor hetere vuren gestaan in mijn leven.’’

Forum voor Democratie was tot voor kort een grote onbekende in Flevoland. Het summiere programma hielp daar niet aan mee. Volgens Van Gaal is daar hard aan gewerkt. ,,Ze hebben goed nagedacht: wat zijn onze overwegingen, hoe staan wij er in? Kijk, landelijk kennen we de standpunten, maar hoe kijken ze naar de provincie? Daar zijn ze glashelder in.’’

Volledig scherm Van Gaal bij de opening van een Statenconferentie in het provinciehuis. Midden: Harold Hofstra (ChristenUnie), links Bas de Reus (GroenLinks). © Mischa Massink

Komende maandag worden alle gespreksverslagen op hetzelfde moment openbaar gemaakt, kondigt Van Gaal aan. Op 17 april komt ze met haar advies. Ze sluit een tweede gespreksronde niet uit, zegt ze. ,,Op zich zoek ik niet per se naar overeenstemming. Ik vind het niet erg als je het niet met elkaar eens bent. Lastig is het als je lijnrecht tegenover elkaar staat op grote thema’s’’.

Ze is geen ‘Forum’-stemmer. Hoe is deze partij bij haar terechtgekomen? ,,Ik zat een paar weken geleden met Thierry Baudet bij Wakker Nederland. Het ging onder meer over de nexit en we stonden tegenover elkaar. Vervolgens kwamen de verkiezingen en werd ik gebeld door Thierry. Of ik informateur in Flevoland wilde worden. Dat vind ik het mooie aan Forum voor Democratie, ze vinden het niet erg als je van mening verschilt’’.

Quote Ik gooide het in mijn vriendin­nen-app en iedereen zei: jij kunt het, informa­teur zijn Annemarie van Gaal, Informateur in Flevoland