Informatieavond en VIP-dag bij Aeres Emmeloord

Pannetje op vuur zet woning in Dronten vol rook, bewoner naar ziekenhuis

In een woning aan de Koggestraat in Dronten is dinsdag even na 23.00 uur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer in Flevoland gaat het om een keukenbrand. In de woning zou een pannetje op het vuur hebben gestaan en was dat de oorzaak van rookontwikkeling.

23 februari