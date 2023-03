Informatieavonden over darmkanker in St Jansdal Lelystad en Harderwijk

Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Daarom organiseert ziekenhuis St Jansdal twee informatieavonden over darmkanker, één van de meest voorkomende vormen van kanker.

In Lelystad wordt de informatieavond gehouden op dinsdag 14 maart, in Harderwijk op donderdag 23 maart. De voorlichting is gericht op (ex)patiënten en andere belangstellenden.

Zorgverleners Matthé Bollen (internist-oncoloog), Daud Allajar (Maag-Darm-Leverarts), Arjan Schouten van der Velden (chirurg) en Caroline Andeweg (chirurg) zijn de sprekers op beide avonden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het belang van een gezonde voeding en leefstijl, het effect van het bevolkingsonderzoek en de verschillende onderzoeksmogelijkheden.

St Jansdal voert darmonderzoeken uit die voortkomen uit het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Door vroegtijdige screening kan darmkanker in een vroeg stadium opgespoord worden, waardoor de kans op een succesvolle behandeling groter is. Als er sprake is van darmkanker, dan kunnen patiënten in het Darmkankercentrum St Jansdal terecht voor een groot aantal behandelingen.

Aanmelden

De informatieavonden in Lelystad en Harderwijk zijn gratis toegankelijk. Ze starten om 19.15 uur en zijn rond 21.15 uur afgelopen. Tijdens en na afloop is er volop tijd om de specialisten te ontmoeten en vragen te stellen. Aanmelden voor de avonden kan via stjansdal.nl of telefonisch via de oncologieverpleegkundige: 0341 463 851.