Inloopspreekuur voor werk, studie en stage in Emmeloord

Inbrekers op heterdaad betrapt in Marknesse dankzij alerte buurtbewo­ners

Met dank aan oplettende buurtbewoners wist de politie gisterochtend twee inbrekers in de kraag te grijpen in Marknesse. Eén van de hen sloeg op de vlucht en probeerde te ontkomen via een sloot, maar hij is alsnog opgepakt.

4 januari