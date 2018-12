Insectenwetenschapper Bart Knols wil ultieme poging om Aziatische muggen in Flevoland uit te roeien

Dr. ing. Bart Knols is gespecialiseerd in onderzoek naar muggen en tropische ziekten die ze overbrengen. Hij stelt: ,,In 2018 zijn in Europa minimaal acht mensen overleden aan het Westnijlvirus. Ze zijn geïnfecteerd door muggen. Het Westnijlvirus kan op mensen worden overgebracht door onder meer de Aziatische bosmug en de Aziatische tijgermug, die allebei in Nederland voorkomen. Ik denk dat de Aziatische bosmuggen in Flevoland en de Aziatische tijgermuggen bij Weert een potentieel gevaar vormen voor de volksgezondheid in Nederland. Als ik de minister was zou ik geen risico's nemen. Daarom is het belangrijk dat we een ultieme poging doen om de Aziatische muggen uit te roeien.’’