Internationaal gezochte drugsdealer opgepakt in Lelystad

,,In een onderzoek naar een persoon verdacht van internationale harddrugshandel kwam het onderzoeksteam, elders in het land, op een verblijf adres uit op de Kamp 16 in Lelystad", aldus Veenstra op Instagram. ,,Na het juiste moment afgewacht te hebben is de verdachte smokkelaar en de opdrachtgever aangehouden.”

De hoofdbewoner van het adres in de Boswijk is ook aangehouden. Er is ook drugs in de woning gevonden. ,,Deze bewoner mocht kort na verhoor weer de deur uit maar de beide andere mogen wat langer blijven", meldt Veenstra. De zaak zal op termijn voorkomen bij de rechter. ,,En de straffen zullen in dit soort gevallen niet gering zijn. Wij maken een bestuurlijke rapportage op voor de gemeente die dan de bevoegdheid hebben om de woning aan de Kamp te sluiten. Bij een huurwoning kan Centrada het huurcontract ontbinden", wil de wijkagent een waarschuwing afgeven.