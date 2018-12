Inwoners Flevoland willen soepelere hypotheekregels

Bijna de helft van de inwoners van Flevoland wil dat de hypotheekregels versoepeld worden, zodat mensen een hogere lening af kunnen sluiten. In Overijssel en Gelderland ziet de helft van de inwoners daar juist helemaal niets in. Dat blijkt uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus.

Flexibel

Flevoland is landelijk gezien het meest te porren voor flexibelere hypotheekeisen. Bijna drie op de tien Nederlanders wil de hypotheekregels versoepelen. Zo’n vier op de tien Nederlanders wil dat juist niet. In Gelderland ziet bijna de helft van de inwoners de versoepeling niet zitten. In Overijssel is dat bijna 45 procent. Ruim dertig procent in die provincie is vóór flexibilisering.

Studieschuld

Met name voor mensen die een studieschuld hebben is er minder perspectief op een hogere hypotheeklening. In september luidde het Internationaal Studenten Overleg (ISO) de noodklok: volgens de studentenorganisatie wordt te streng gekeken naar de studieschuld, waardoor het afsluiten van een hypotheek voor veel oud-studenten ‘kansloos’ zou zijn. Begin november maakte minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) bekend dat bekend dat de hypotheeknormen in 2019 niet versoepeld worden.

Tekst loopt door onder de grafiek

Recordbedrag

In het derde kwartaal van dit jaar kostte een koopwoning gemiddeld 292.000 euro. Dat is ruim tien procent meer dan een jaar eerder, en daarmee een recordbedrag aldus LocalFocus. Gevraagd naar mogelijke manieren om de hypotheekregels te versoepelen, ziet een kwart van de Nederlanders dan ook nog het meest in soepeler omgaan met de studieschuld van hypotheekaanvragers. In Flevoland vindt meer dan de helft van de inwoners dat een oplossing. In Overijssel 34 procent en in Gelderland slechts 17,7 procent.

Verhuizen

Kieskompas vroeg mensen ook naar hun verhuisplannen voor 2019. De meeste verhuisplannen zijn er onder inwoners van Flevoland: ruim een kwart is van plan volgend jaar van woning te wisselen. In Overijssel is dat slechts vier procent en in Gelderland acht procent.