Inwoners Urk en Noordoostpolder hebben weer stroom

Rechter oordeelt over Oostvaar­ders­plas­sen: Was het noodzake­lijk om honderden herten af te schie­ten?

17:02 De toekomst van het beheer van natuurgebied de Oostvaardersplassen ligt in handen van de bestuursrechter in Lelystad. Die beslist later vandaag of het noodzakelijk is om honderden herten af te schieten, zoals de provincie Flevoland sinds vorig jaar doet.