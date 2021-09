Inwoners Urk minst eenzaam blijkt uit onderzoek: ‘Sociale cohesie in het vissersdorp is heel hoog’

Op Urk wonen de minst eenzame mensen van het hele land. Maar 4 procent van de volwassenen van de Flevolandse gemeente voelt zich ernstig eenzaam.

Volgens Annemijn Visscher, onderzoeker bij GGD Flevoland zijn de cijfers op Urk goed te verklaren: ,,Ook al hebben we slechts een beknopte vragenlijst naar inwoners van Urk gestuurd en kijken we niet naar de oorzaken, het is voor ons geen onbekend beeld dat de volwassen Urkers hier minder eenzaam zijn dan in de rest van Nederland. Urk is een voormalig vissersdorp en een gemeente waar de sociale cohesie heel hoog is.’’

Kerk grote factor in minder eenzaamheid

Dit valt volgens haar mede te verklaren doordat inwoners er lang blijven wonen en door familie verbonden blijven aan het dorp. ,,Jonge stellen blijven vaak binnen de gemeente wonen. De familiebanden zijn heel sterk, opa en oma passen vaak op kleinkinderen terwijl de ouders werken.’’

,,Hiernaast is Urk ook de meest kerkelijkste gemeente, dit blijkt uit onderzoek van het CBS onder mensen die ingeschreven staan bij een kerk. Wie lid is van een kerk wordt vaak ook betrokken bij de activiteiten van een kerk en heeft ook kennissen bij de kerk. Dit zou ook goed kunnen meespelen in het minder eenzaam voelen.’’

Wat volgens de onderzoeker verder opvalt is dat het percentage volwassenen dat aangeeft betaald werk te hebben, heel hoog is op Urk. ,,Zeker 74 procent heeft werk in Urk, dat is hoger dan het gemiddelde in Flevoland. Ook het percentage vrijwilligerswerk is hoog met 42 procent. Mensen hebben echt een invulling van hun dag hierdoor.’’

Aantal eenzamen zorgelijk

Over het algemeen blijft Visscher het wel zorgelijk vinden dat in Flevoland het aantal mensen dat zich eenzaam of ernstig eenzaam voelt hoog is. ,,Het RIVM is momenteel bezig met een onderzoek om de eenzaamheid ten gevolge van de coronacrisis te monitoren. Dankzij ons gezamenlijke onderzoek over eenzaamheid kunnen we ook meer doen om samen met gemeenten eenzaamheid onder volwassenen in Flevoland te verminderen. We monitoren dit eens in de vier jaar in de Gezondheidsmonitor, maar het coronaonderzoek is een extra onderzoek zodat we de verschillen in cijfers kunnen aantonen en de impact kunnen laten zien.” De uitkomsten van het onderzoek naar eenzaamheid in coronatijd wordt pas in september 2022 verwacht.

In Almere wonen de meest eenzame mensen van de provincie (meer dan 15 procent), waarop Lelystad volgt met 12 procent van de inwoners die aangeeft ernstig eenzaam te zijn. Dronten (10 procent), Zeewolde (9 procent) en de gemeente Noordoostpolder (8 procent) completeren dat lijstje. In Flevoland wonen relatief gezien gemiddeld meer mensen die zich ernstig eenzaam voelen (12,7 procent) ten op zichte van het landelijke gemiddelde van 11 procent.

Noord- en Oost-Gelderland

In de regio Noord- en Oost-Gelderland voelt 44,1 procent van de volwassenen en ouderen zich eenzaam. 9,8 procent daarvan voelt zich ernstig eenzaam. Zutphen (10,5 procent), Apeldoorn (11,5 procent) en Ermelo (11,5 procent) voeren hier de lijst aan met inwoners die zich ernstig eenzaam voelen. Nijkerk neemt een derde plek in met 10,7 procent aan mensen die zich ernstig eenzaam voelen.

Minste eenzaamheid in IJsselland

In Deventer voelt 12,6 procent van de volwassenen zich ernstig eenzaam. Hardenberg is de andere gemeente die in deze regio wat donkerder kleurt met 10,4 procent aan mensen die zich ernstig eenzaam voelen. De regio IJsselland is de regio waar de minste aantallen mensen wonen die zich ernstig eenzaam voelen, met 9,7 procent