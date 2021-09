Inwoners Zeewolde kunnen nu ook in eigen woonplaats terecht voor röntgenfoto's

Peter uit Lelystad stalkte zijn ex, maar nu is alles ‘weer helemaal goed’: ‘Laat mij weer naar huis gaan’

21 september Huilend doet de 44-jarige Peter V. uit Lelystad dinsdag zijn verhaal in de rechtbank. Hij is geen ‘grote boeman’ en ook niet ‘één of andere mongool’, zegt hij. En dat hij verdacht wordt van het stalken van drie mensen, is wat hem betreft ‘enorm opgeblazen’. Van de rechters mag V., na bijna drie maanden vastzitten, voorlopig zijn cel uit.