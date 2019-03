Inwoners Zeewolde mogen meepraten over nieuwe functie van kale plek waar De Zevenster stond

Video Klas Het Lichtschip in Ens leert: ‘rechts ruim achter’ veiligste plek bij een truck

7:05 Rechts Ruim Achter. ‘Juf’ Astrid van der Windt van Veilig Verkeer Nederland kan het niet genoeg benadrukken. Voor een kind is dat de veiligste plek om te zijn als ze in het verkeer in de buurt komen van een vrachtwagen. En dat gaat er in als koek bij de leerlingen van combinatiegroep 7/8 van cbs Het Lichtschip in Ens, maandagmiddag tijdens een speciale verkeersles.