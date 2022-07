Is driemaal scheepsrecht voor grote buitendijkse wijk in Lelystad? ‘Geweldige metamorfose’

Meerdijkhaven maakt een comeback in een onlangs gepresenteerde nieuwe kijk van de gemeente op de kuststrook. Om precies te zijn: het deel van Batavia Stad tot het voormalige werkeiland. De woonwijk is ingetekend op een braakliggend stuk land vlak bij Gemaal Wortman (zie kaartje). Bedoeling is om Meerdijkhaven deels over de dijk te leggen, in het Markermeer. Een wijk in een ‘duinlandschap’.