Jaarwisseling Urk: 15.000 euro minder schade dan vorig jaar

,,Mooi natuurlijk, maar laten wel wezen: elke schade is er eentje te veel’’, concludeert burgemeester Cees van den Bos. ,,Weggegooid geld. Bovendien willen we als Urkers ons mooie dorp graag heel houden. Dat blijkt wel uit de verbeterslag die we nu samen gemaakt hebben. En die lijn willen we voortzetten.’’

Kottervuurpijlen

Hij vindt het wel nodig om het gesprek aan te gaan over het afsteken van de afgekeurde kottervuurpijlen. ,,We weten dat ze er zijn en worden afgestoken. Tegelijkertijd weten we ook dat ze zeer brandgevaarlijk zijn. In ons dorp is er al veel schade geleden door kottervuurpijlen. Laten we het daarom aandurven om met elkaar op zoek te gaan naar een passende oplossing.’’