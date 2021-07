Jacob is 71 als hij uit de kast komt, maar zijn vrouw blijft: ‘Ik maak haar wakker met een kus’

,,Jacob, nu wil ik het weten. Volgens mij val jij ook op mannen.” Jacob Diederiks - toen 71, nu 80 - staat moedeloos in de woonkamer van zijn appartement in Emmeloord. Tegenover hem staat Paulien, met wie hij al bijna vijftig jaar is getrouwd. Er wellen tranen op in zijn ogen, hij gaat door de knieën en begint te snikken. ,,Vergeef het me. Vergeef het me”, roept hij huilend. ,,Ik kon het niet.” Ze kijkt hem aan en zegt rustig: ,,Eigenlijk heb ik het altijd al geweten.”