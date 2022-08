Jan Ras is na tien jaar Heerenveen weer gewoon voetballer van Urk

De loopbaan van Ras (23) bij sc Heerenveen is nooit helemaal op gang gekomen. Dat heeft vooral te maken met de zware knieblessure, die hij in augustus 2019 heeft opgelopen tijdens een duel met de beloften van sc Heerenveen bij PEC Zwolle. Ras heeft dan net de eerste drie wedstrijden in de eredivisie gespeeld, maar is lang druk met revalideren.