Jan schiet vol als ‘zijn jongens’ voor hun zieke trainer erehaag vormen: ‘Weergaloos’

Bouwt Flevoland duizenden woningen voor de leegstand? ‘Kom eens langs, je hebt rust, ruimte, groen en water, uniek’

Het valt best wel mee met de woningnood in Flevoland. Dat blijkt althans uit onderzoek van bureau Atlas Research. Vooral in Lelystad zou de ‘woondruk’ ver onder het landelijk gemiddelde liggen. Terwijl er plannen liggen om stevig uit te breiden. Hoe zit dit? ‘We nemen dit onderzoek met een flinke korrel zout’.

25 juni