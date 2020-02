Jan Swart (Politieke Unie) stopt na twee jaar als raadslid Noordoostpolder

video Lapjeskat Lana overleeft wonder boven wonder een woning­brand in Dronten

15:06 Een woningbrand in Dronten afgelopen weekend heeft veel losgemaakt in en rondom het dorp. Naast moeder en dochter, waar het nu goed mee gaat, waren er maar liefst zeven katten aanwezig in de woning. Vier daarvan hebben de brand overleefd. Lapjespoes Lana werd als laatste kat gevonden in de woning, volgens kattenkenner Agnes de Jong is het een wonder dat zij de brand heeft overleefd.