Jane Goodall op de barricades voor Oostvaardersplassen: '...geschokt en verdrietig'

In Nederland

Goodall was onlangs in Nederland en hoorde daar over de Oostvaardersplassen van Patrick van Veen, de man die in april 47.000 handtekeningen en een petitie aanbood aan de Tweede Kamer. Van Veen, wonend in Eijsden (Limburg) en werkzaam bij de Apenheul in Apeldoorn, is tevens voorzitter van de Jane Goodall Institute Global. ,,In die hoedanigheid spreek en zie ik haar regelmatig", zegt hij. ,,Het gaat dan niet alleen over dingen die vallen onder het instituut, maar we hebben het dan ook over wat mij en haar verder bezighoudt."