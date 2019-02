Jean Paul Gebben voorgedragen als nieuwe burgemeester van Dronten

‘Rockyman’ in Luttel­geest stil en dankbaar dat het niet erger is afgelopen

20:05 Daags na de verwoestende brand in zijn bedrijf bij Luttelgeest komt bij Kenneth Verbeek hard binnen hoeveel geluk zijn gezin heeft gehad bij dit ongeluk. „Ik was zelf niet thuis en dat vind ik heel vervelend”, zegt Verbeek. „Mijn zoon is uit het raam gesprongen en mijn dochter heeft ook net op tijd kunnen ontsnappen. Je wilt niet weten hoe hard dat gaat met zoveel hout en riet in de kap van zo’n schuur. Ik moet het allemaal nog op me laten inwerken. En kan alleen maar stil en dankbaar zijn dat het niet erger is afgelopen.”