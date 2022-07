Jesse (19) helpt tussen het oorlogspuin met heropbouw van voorstad Kiev: ‘Sterkere verbinding met Oekraïne dan met Nederland’

Jonge zeearend in Flevoland overlijdt door vogelgriep, Natuurmonu­men­ten vraagt minister om hulp

Minister, help ons de vogels op te ruimen en kom met een goed plan om hevige uitbraken van vogelgriep te voorkomen. Deze klemmende oproep doet Natuurmonumenten nu blijkt dat ook een jonge zeearend in het Voorsterbos bij Kraggenburg is gestorven als gevolg van deze ziekte.

25 juli