Jeugdinstelling Home4Kids in Dronten onder verscherpt toezicht: kinderen vastgemaakt aan riempjes

Update | met Video Ook lichaam jongste meisje (5) van Duits gezin gevonden in Veluwemeer

De grote zoektocht naar een Duits gezin op het Veluwemeer is vanochtend tragisch geëindigd. Het 5-jarige meisje waar nog naar werd gezocht, is gevonden. Ze is overleden, evenals haar vader en moeder. Haar 7-jarige zusje is daarmee de enige overlevende van het gezin dat gisteren omsloeg met een kano.

22 juli