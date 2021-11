Johan wilde (en ging) spectaculair dood: hij stak zijn bus in brand en ramde een tankstation in Zeewolde

Nationaal Park Nieuw Land zoekt nieuwe gastheren en -vrouwen in recreatie­sec­tor in Flevoland

De tweede editie van het programma Gastheer van het Landschap Nationaal Park Nieuw Land gaat komend voorjaar van start. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich nu aanmelden. Zij leren en ontdekken tijdens de cursus alles over natuur, landschap en cultuurhistorie in hun omgeving en hoe deze beleving over te brengen naar hun gasten.

26 november