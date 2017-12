Jong Flevoland heeft erelijst met slechts 8 bomen

De verklaring is simpel. Flevoland is een jonge provincie. De vele essen, wilgen en populieren hebben tijd nodig om ouder te worden in de vruchtbare klei. Pas in de oorlogsjaren is begonnen met het ontpolderen van het nieuwe land. De meeste bomen zijn dan ook niet ouder dan 75 jaar. De minimale leeftijd om op de lijst te komen is 80 jaar, weet boominspecteur Ab Strijker uit Lelystad.