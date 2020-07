Jongen (16) uit Lelystad moet de cel in na gewapende overval op tankstation

Hij had daarbij een sjaal om zijn gezicht gebonden en riep: ‘Dit is een overval! Geld, sigaretten!’ Het wapen dat hij gebruikte was een verboden gasdrukpistool, dat erg veel leek op een echt vuurwapen. Overigens leverde de overval S. niets op. Een kennis van de pompbediende die op dat moment in het tankstation aanwezig was, greep namelijk in.