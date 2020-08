Jongeren dumpen kittens met moeder in Emmeloord: ‘Als ze zich niet melden, nemen we stappen’

Op het Ecopark in Emmeloord zijn drie katten gedumpt. Het gaat om twee kittens en hun moeder. Dierenambulance Noordoostpolder - die de dieren heeft opgevangen - dreigt nu met stappen én met het onlinezetten van beelden, waarop één van de jongeren goed te zien is.

Het voorval speelde zich maandagmiddag af op het Ecopark in Emmeloord, toen in elk geval twee personen de dieren uit een auto zetten. ,,We werden gebeld dat er kittens rondliepen’’, vertelt een medewerkster van Dierenambulance Noordoostpolder, die anoniem wil blijven. Eenmaal ter plekke zijn de drie dieren, met behulp van buurtgenoten, gevonden. ,,Via via kregen we daarna meer informatie, zoals beelden van de dumping.’’ Eén van de jongeren is daarop goed te zien.

Geen reden voor

De medewerkster begrijpt niets van de actie. ,,Dat ze zomaar dieren dumpen is natuurlijk niet de normale gang van zaken. Waarom zorg je niet voor ze? Iedereen kan in financiële moeilijkheden komen of dieren weg willen doen, maar er valt altijd iets te regelen. Op een normale manier. Er is geen reden om zoiets te doen.’’

Volgens de medewerkster gaat het goed met de dieren. ,,Ze zien er niet ziek uit.’’ Maar om erachter te komen of de dieren toch medische hulp nodig hebben, wil de dierenambulance graag in contact komen met de dumpers. ,,We willen de voorgeschiedenis van de dieren weten.’’

Stappen nemen

In een post op Facebook richt de dierenambulance zich tot daders. ,,Hallo jongeheren in een grijze auto. (...) Wij zouden het zeer waarderen als jullie binnen 24 uur contact met ons opnemen om e.e.a. te regelen. Mochten jullie hier geen behoefte aan hebben dan is de consequentie dat de gemaakte beelden van het dumpen op internet worden geplaatst inc. duidelijke foto van de bijrijder.’’ Ook staat erbij dat zowel het merk van de auto als het kentekenbewijs bij hen bekend is.

De dierenambulance geeft de dumpers tot donderdagmiddag de tijd. ,,Als ze zich dan nog niet hebben gemeld, gaan we uit van kwade opzet en stappen we naar de politie. Als dat niets oplevert, zetten we de beelden online.’’ En de dieren? ,,Daar zal dan een nieuwe eigenaar voor worden gezocht.’’