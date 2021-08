Jongeren kunnen zich zonder afspraak laten testen op corona in Lelystad

,,Nu de scholen en opleidingen weer beginnen, willen wij het scholieren en studenten die nu soms nog twijfelen of zij zich met milde verkoudheidsklachten wel moeten laten testen, zo gemakkelijk mogelijk maken”, legt GGD-arts Charlie van der Weijden uit. ,,Je kunt in onze testlocatie in Lelystad zo naar binnenlopen en je laten testen. Het enige dat je mee hoeft te nemen is je ID-bewijs en natuurlijk een mondkapje.”

Vooralsnog is het testen zonder afspraak met name bedoeld voor scholieren en studenten en alleen van toepassing in de testlocatie in Lelystad en daarnaast in Almere. Andere inwoners van Flevoland die zich willen laten testen of jongeren die liever in een van de andere Flevolandse testlocaties getest willen worden, kunnen bellen om een afspraak te maken.