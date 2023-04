Jongeren maken kennis met biodynamisch boeren in Dronten: ‘Je kan wezenlijk verschil maken’

Wat vinden bewoners van oudste huizen in Emmeloord van naderende sloop? ‘Het moet nog even bezinken’

Een spannende dag voor de bewoners van de twee oudste straten in Emmeloord. Maakte woningcorporatie Mercatus vorige week bekend dat de huizen in de Rietstraat en de Zeebiesstraat grotendeels worden gesloopt, donderdag werden de bewoners bijgepraat over de nieuwbouwplannen. ,,Het moet nog bezinken.’’