Jongetje na plaspauze bij tankstation langs A6 bij Bant geraakt door langsrijdende vrachtwagen

VIDEO Stroomuit­val en gesmolten gasleiding bij meterkast­brand in Zeewolde

8 augustus Bij een brand aan de Fitislaan in Zeewolde is zaterdagochtend een deel van de wijk zonder stroom komen te zitten. De brand ontstond in de meterkast van een vrijstaande woning en is inmiddels onder controle. In de meterkast is een gasleiding gesmolten door de brand.