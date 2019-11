Joop uit Biddinghuizen wil 22 vermissingen een gezicht geven

Een vermiste zoon, dochter, vader, moeder, broer of zus kan levenslang gevolgen impact hebben op achterblijvers. Rouwen kan niet, er is geen lichaam gevonden. Altijd is er een sprankje hoop dat de vermiste weer opduikt. Een vermissing kan daardoor nooit afgesloten worden, zegt De Jager. Want de zoektocht heeft geen einde. Hij wilde een aantal vermissingen een gezicht geven, vermissingen die zo niet bekend zijn als die van Anne Faber in 2017. ,,Toen lag ik dertien weken in het ziekenhuis voor een harttransplantatie. Ik zag al die aandacht voor haar vermissing en googelde op vermiste personen. Al die zaken die niet opgelost zijn, zoveel dossiers over mensen die nooit terug zij gekomen. Die wilde ik iets mee.’’