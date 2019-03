Journalist Omroep Flevoland aangevallen op Urk: ‘Het is echt heel kwalijk’

Dit is het zóveelste incident in korte tijd. Hoofdredacteur Allard Berends van Omroep Flevoland is helemaal klaar met het geweld richting zijn journalisten. Maandagavond werd een collega op Urk aangevallen. ,,We maken ons hier heel erg zorgen over.’’

Is er aangifte gedaan?

,,Ja, maar dat doen we standaard hoor. Als iemand wordt aangevallen, lastig gevallen of het werk onmogelijk wordt gemaakt.’’

Hoe is het met de collega?

,,Ja wel goed. Ik leg net de telefoon neer. Het is natuurlijk een vervelende ervaring als je uitstapt en je krijgt direct strijkers naar je toegegooid. Vervolgens staan er honderd jongetjes om je heen. En je zit nog in de auto en alles wordt heen en weer geschommeld. Dat is allemaal niet zoals het hoort. Dat heeft nogal impact. Vervolgens hebben ze ook nog een rookbom zijn auto ingegooid. De camera is uit de auto gejat en ergens op straat neergezet. Dat is niet fijn. Zijn veiligheid is in gevaar gekomen. Dat vind ik heel erg triest.’’

Is hij ook fysiek aangevallen?

,,Nee. Of, nou ja, als je een strijker naar je toe gegooid krijgt, dan word je natuurlijk wel aangevallen. Maar niet dat ze geslagen hebben ofzo.’’

De camera is kapot?

,,Nee, die is heel.’’

Waar wordt dan aangifte van gedaan?

,,Van het feit dat er een rookbom in de auto is gegooid. Dat lijkt me toch niet kunnen. En ze hebben dus geprobeerd de auto omver te duwen. Iemand het werk onmogelijk maken hoort volgens mij ook niet. In de afgelopen maanden is nou juist afgesproken tussen Justitie en NVJ (vakbond voor journalisten, red.) dat journalisten beter beschermd worden.’’

Het is ook kwalijk natuurlijk.

,,Zeker. Het is echt heel kwalijk. Dus we doen gewoon aangifte.’’

Hoe vaak komt dit voor?

,,Het beroerde is dat ik in de afgelopen maanden een aantal keren heb moeten besluiten aangifte te doen bij de politie. We hadden een verslaggever die een stand-upper deed bij de Oostvaardersplassen en die bijna aangevallen werd. Of in ieder geval: heel erg lastiggevallen werd. Net als twee mensen van Staatsbosbeheer. In Almere hadden we een akkefietje waarbij een cameraman stond te filmen en waar zijn camera is afgenomen. Daar gingen ze er gewoon mee vandoor. Het gebeurt op dit moment met enige regelmaat. We maken ons hier heel erg zorgen over.’’

Gaan jullie beelden verspreiden van de aanvallers?