Joyce uit Dronten wachtte zeven maanden op rolstoel, tot ze de tv inschakelde: ‘Nu ben ik een boegbeeld’

Raadsels rondom bedreigin­gen ziekenom­roep Emmeloord

7:30 Een radio-uitzending onder hoogspanning. Vanochtend presenteert Yeşim Yilmaz in principe weer haar programma voor de ziekenomroep in Emmeloord. In de week waarin medewerkers en zijzelf beveiliging hebben gekregen na bedreigingen. Wat is er toch aan de hand?